كأس آسيا 2019 .. كوريا الجنوبية تنتزع صدارة المجموعة بثنائية في الصين

المواطن - محمد سمعة

تمكن منتخب كوريا الجنوبية من الفوز على نظيره الصيني بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

سجل اللاعب هوانج آوي جو الهدف الأول لمنتخب كوريا الجنوبية من ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الصيني تسجيل هدف التعادل في شباك منتخب الكوري الجنوبي ولكن دون جدوى.

نجح منتخب كوريا الجنوبية بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب منجاي كيم بالدقيقة الحادية والخمسين بطريقة جميلة.

أصبح رصيد منتخب كوريا الجنوبية بعد الفوز 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما احتل منتخب الصين المركز الثاني برصيد 6 نقاط.