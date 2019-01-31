كأس إيطاليا .. ليلة سقوط يوفنتوس بثلاثية وبكاء رونالدو

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي يوفنتوس الإيطالي بطولة كأس إيطاليا بالأمس من دور ربع النهائي بعد الهزيمة الثقيلة والتي تلقاها من نادي أتالانتا بثلاثية قاسية لم يتوقع أشد المتفائلين بأتالانتا تحقيقها.

بدأت مباراة يوفنتوس وأتالانتا بضغط هجومي كبير من قبل اليوفي من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

باغت نادي أتالانتا فريق يوفنتوس وسجل الهدف الأول في شباك البيانكونيري عبر اللاعب البلجيكي تيموثي كاستانيي في الدقيقة السابعة والثلاثين بطريقة جميلة.

حاول نادي يوفنتوس تدراك الأمور وتسجيل هدف التعادل سريعًا قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون فائدة حتى باغت اللاعب الكولومبي دوفان زاباتا بالهدف الثاني لنادي أتالانتا بالدقيقة التاسعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وأتالانتا بتقدم الأخير بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول نادي يوفنتوس تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له في المباراة ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من نادي أتالاتنا ومراقبة ناجحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مرت الدقائق ولم ينجح نادي يوفنتوس في تسجيل الهدف الأول، حتى صعقه اللاعب الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الثاني له والثالث لنادي أتالاتنا بالدقيقة السادسة والثمانين لتشير النتيجة إلى تقدم أتالاتنا على يوفنتوس بثلاثية دون رد.

لم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بفوز أتالاتنا بثلاثية دون رد وإقصاء يوفنتوس من بطولة كأس إيطاليا من دور الثمانية.

وكان نادي يوفنتوس تلقى الخسارة الأولى له محليًا في الموسم بالبطولات الإيطالية، وكلفته هذه الخسارة توديع بطولة كأس إيطاليا ليفقد اليوفي الفرصة في المنافسة على الثنائية بالموسم الجاري.

ويذكر أن يوفنتوس كان تُوج بلقب كأس السوبر الإيطالي يوم 16 يناير الجاري، وذلك عقب الفوز على نادي ميلان بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي رونالدو في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.