كأس الملك .. أبها يُمطر شباك البكيرية برباعية ويصعد لدور الـ16

المواطن - محمد سمعة

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على حساب نادي البكيرية برباعية دون رد اليوم ضمن منافسات دور الـ32.

تقدم اللاعب عادل هماني لاعب نادي البكيرية بالهدف الأول لنادي أبها بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي أبها ضغطه الهجومي، وذلك من أجل إنهاء الشوط الأول بالهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب عبدالله العنزي من تسجيل الهدف الثاني لأبها بالدقيقة الرابعة والعشرين بطريقة جميلة.

وواصل نادي أبها ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حتى نجح اللاعب سحيمان النابت في إضافة الهدف الثالث لنادي أبها في الدقيقة الثامنة والعشرين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي أبها بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، لم يفلح نادي البكيرية في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له للعودة في المباراة.

وقتل اللاعب عيسى الريمي لاعب نادي البكيرية المباراة لصالح أبها بتسجيله الهدف الرابع بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ90 لنادي أبها.

وانتهت المباراة بفوز أبها برباعية دون رد ليعبر إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس الملك.