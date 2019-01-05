كأس الملك .. #أحد يعبر كمين الشرق بثنائية ويتأهل لدور الـ32

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد في التأهل لدور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الشرق بثنائية دون رد في دور الـ64.

وتمكن اللاعب علي حسن الأسمري من تسجيل الهدف الأول لنادي أحد بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي أحد تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم نادي أحد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب هارون عيسى الهدف الثاني لنادي أحد بالدقيقة الثالثة والسبعين بطريقة جميلة.

انتهت المباراة بفوز نادي أحد بنتيجة هدفين دون رد على حساب فريق الشرق، ليعبر نادي أحد لدور الـ32 في بطولة كأس الملك.

يذكر أن نادي أحد يحتل المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.