كأس الملك .. #الأهلي يسحق الرياض برباعية ويعبر لدور الـ32

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العبور لدور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد الفوز الكبير على نادي الرياض برباعية دون رد في دور الـ64.

وضغط النادي الأهلي بقوة منذ بداية الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له بالمباراة، حيث نجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في افتتاح النتيجة للراقي بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق تمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب نوح الموسى بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وواصل الأهلي تألقه الهجومي، حيث نجح اللاعب دجانيني تافاريس في إضافة الهدف الثالث للراقي بالدقيقة الحادية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الرياض بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع عبر اللاعب صافي الزقرتي في الدقيقة السبعين بطريقة أكثر من رائعة.

انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي برباعية دون رد، ليعبر الراقي إلى دور الـ32 بالبطولة.

الهدف الاول لنادي الاهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 28

الاهلي 1 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/UTvU1tyTOr — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

الهدف الثاني لنادي الاهلي سجله اللاعب نوح الموسى في الدقيقة 37

الاهلي 2 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/ekoDCmNlpa — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

الهدف الثالث لنادي الاهلي سجله اللاعب دجانيني في الدقيقة 41

الاهلي 3 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/7g1IyXuv0q — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

الهدف الرابع لنادي الاهلي سجله اللاعب صافي الزقرتي في الدقيقة 69

الاهلي 4 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/ChdIbxEaex — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019