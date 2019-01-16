كأس الملك: #الاتحاد يبطل مفاجأة #الوشم في آخر دقيقة

المواطن - طارق سعد

أبطل الشاب جابر عيسى تمديد وقت مباراة فريقه الاتحاد ضد مضيفه الوشم إلى الأوقات الإضافية، وسجل هدفاً قاتلاً في آخر دقيقة صعد بفريقه إلى دور الـ١٦ من مسابقة كأس الملك.

وقدم الوشم بداية طموحة أول اللقاء نجح فيها بالتقدم عن طريق نضال سعيد من كرة رأسية، قبل أن يتعادل البرازيلي رومارينهو للاتحاد في آخر دقائق الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته التامة على مجريات اللقاء بدون فرص محققة للتسجيل، قبل أن ينجح البديل جابر عيسى في تسجيل هدف الفوز القاتل بصناعة رائعة من التشيلي فيلانويفا.

وشهد اللقاء مشاركة أولى لأجانب الاتحاد الجدد، الإيفواري سانجو والمغربي دا كوستا والصوبي بريجيوفتيش، كما شهدت طرد الأجنبي الجديد رودريجرز رغم عدم مشاركته في اللقاء بسبب تلفظه على الحكم المساعد.