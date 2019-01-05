كأس الملك .. الاتفاق والخليج يتأهلان إلى دور الـ32
بعد الفوز على الدرعية والمزاحمية

كأس الملك .. الاتفاق والخليج يتأهلان إلى دور الـ32

2019/01/05
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1980
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المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا الاتفاق والخليج في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الدرعية والمزاحمية.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من الفوز بثلاثية دون رد على الدرعية، وسجل فارس الدهناء أهدافه في الشوط الثاني عن طريق عبدالرحمن العبود، سعد السلولي وهزاع الهزاع في الدقائق 48، 53 و93.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الأمجاد ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره المزاحمية بخماسية مقابل هدف، سجلها ماهر محمد، حسن القيد، فواز الطريس، وهدفين لـ محمد مطوع، وسجل المزاحمية هدفًا شرفيًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره الفيصلي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



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