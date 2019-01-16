كأس الملك .. #الرائد لدور الـ16 بركلات الترجيح

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الرائد والعين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق الريداوي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الرائد والعين، ونجح صالح الشهري في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، وأحرز البرازيلي دييغو أسيس هدف التعادل في الدقيقة 85.

ولعب الرائد والعين شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، وسجل صالح الشهري هدفًا في الدقيقة 104، ولم ينتظر الفريق العيناوي كثيرًا، وأحرز مطر الزهراني هدف التعادل في الدقيقة 108.

ولجأ حكم مباراة الرائد والعين إلى ركلات الجزاء، والتي ابتسمت للفريق الريداوي بنتيجة 3/1، ليتأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.