كأس الملك .. #الرائد يكتسح #عرعر .. وتأهل التقدم والأنصار

المواطن - مروة نبيل

خطفت فرق الرائد والتقدم والأنصار بطاقات التأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على عرعر، والطائي والوطني.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره عرعر بخماسية مقابل هدف، سجلها محمد الشريمي، مازن أبو شرارة، فرحان حساني، وهدفين لـ صالح الشهري، وأحرز منصور العنزي هدف عرعر الوحيد.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره العين في منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم على نظيره الطائي في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي البكيرية، بثلاثية دون رد، سجلها البرازيلي دوغلاس، وهدفين لـ نواف الصبحي، في الدقائق 26، 34 و65.

وعلى ملعب مدينة الملك خالد في تبوك، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنصار من الفوز على نظيره الوطني بهدفين دون رد، سجلهم عثمان حسن في الدقيقة 63، وأيمن الحجيلي في الدقيقة 90.