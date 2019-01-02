كأس الملك .. #الشباب يُطيح بالساحل ويتأهل لدور الـ32

المواطن - محمد سمعة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من إقصاء نادي الساحل من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاثية دون رد ضمن مباريات دور الـ64 من عمر البطولة.

وتمكن الفريق الشبابي من تسجيل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول، حيث نجح اللاعب خالد كعبي في افتتاح النتيجة لليث بالدقيقة العشرين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل الشباب ضغطه الهجومي وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب جامان من إحراز الهدف الثاني لنادي الشباب بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وبعدها بدقيقتين تمكن نادي الشباب من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب لويز أنطونيو في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الشباب بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الشباب والساحل، لم ينجح أي من الفريقين في إضافة أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفوز الليث بثلاثية دون رد ويحصل على تذكرة العبور لدور الـ32.

الهدف الاول لنادي الشباب سجله اللاعب خالد كعبي في الدقيقة 20

الشباب 1 : 0 الساحل #الشباب_الساحل#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/X2vNdHMQpR — دوري بلس (@dawriplusksa) January 2, 2019

الهدف الثاني لنادي الشباب سجله اللاعب جامان في الدقيقة 35

الشباب 2 : 0 الساحل #الشباب_الساحل#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/nOnKXo8VJS — دوري بلس (@dawriplusksa) January 2, 2019

الهدف الثالث لنادي الشباب سجله اللاعب لويز انطونيو في الدقيقة 37

الشباب 3 : 0 الساحل #الشباب_الساحل#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/U3zTdCVO68 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 2, 2019