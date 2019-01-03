كأس الملك .. النصر يدك حصون الجندل بسداسية ويعبر لدور الـ32

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي النصر من الفوز على نادي الجندل بسداسية دون رد وذلك ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ومنذ بداية الشوط الأول ضغط نادي النصر بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من افتتاح النتيجة للعالمي بالدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل نادي النصر ضغطه الهجومي حيث تمكن اللاعب النيجيري أحمد موسى من إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين مع بداية الشوط الثاني.

وتمكن عبد الرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث للنصر بالدقيقة السادسة والستين بطريقة جميلة، وأضاف المهاجم المغربي ” الهاتريك” بالدقيقة الثمانين لتصبح النتيجة رباعية دون رد لصالح نادي النصر.

سجل اللاعب البرازيلي جوليانو الهدف الخامس للنصر في الدقيقة الثامنة والثمانين، ثم أضاف أحمد موسى ثاني أهدافه والهدف السادس للنصر بالدقيقة الـ90.

بهذه النتيجة يتأهل النصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 29

الجندل 0 : 1 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/vRJ0Oo5NT2 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 3, 2019

الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 47

الجندل 0 : 2 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/zUGFLQf5vA — دوري بلس (@dawriplusksa) January 3, 2019

الهدف الثالث لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66

الجندل 0 : 3 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/Nkkqg1dLv6 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 3, 2019

الهدف الرابع لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 80

الجندل 0 : 4 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/IusoCOrQLn — دوري بلس (@dawriplusksa) January 3, 2019

الهدف الخامس لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 88

الجندل 0 : 5 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/UhpLIR6Ut4 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 3, 2019

الهدف السادس لنادي النصر سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 90

الجندل 0 : 6 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/MvQ23oX3zj — دوري بلس (@dawriplusksa) January 3, 2019