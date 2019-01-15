كأس الملك .. #النصر يقطع تذكرة العبور لدور الـ16 بخماسية في #الأنصار

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي النصر خصمه نادي الأنصار بخماسية دون رد، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

سيطر نادي النصر على مجريات اللقاء بشكل كامل، حيث لم يظهر نادي الأنصار هجوميًّا خلال المباراة.

ونجح نادي النصر في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي النصر ضغطه بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث عاد النجم المغربي حمد الله وسجل الهدف الثاني له وللنصر بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر على الأنصار بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني عزز نادي النصر من تقدمه بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وجعل عبدالرزاق حمد الله نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهاتريك، حيث أحرز الثالث له والرابع للعالمي بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، تمكن اللاعب عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الرابع له في المباراة والهدف الخامس لنادي النصر بالدقيقة السابعة والثمانين.

أهدر حمد الله فرصة إحراز الهدف الخامس له والسادس لنادي النصر، بعد إهداره لركلة جزاء بالدقيقة الثانية والتسعين.

بهذه النتيجة يتأهل نادي النصر إلى دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

📹 الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 7

النصر 1 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/GA8XS4I8s9 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 15, 2019

📹 الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8

النصر 2 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/GUi70xvk2l — دوري بلس (@dawriplusksa) January 15, 2019

📹 الهدف الثالث لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 74

النصر 3 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/VrKEox3xMw — دوري بلس (@dawriplusksa) January 15, 2019

📹 الهدف الرابع لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 84

النصر 4 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/Tle2Ap8vrw — دوري بلس (@dawriplusksa) January 15, 2019

📹 الهدف الخامس لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 86

النصر 5 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/Sabx3vsbpE — دوري بلس (@dawriplusksa) January 15, 2019