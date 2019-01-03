كأس الملك.. #الوحدة يكتسح #النعيرية.. وتأهل الأمجاد والنهضة والجيل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الوحدة والنعيرية التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز فرسان مكة بسداسية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الوحدة والنعيرية بشكل سريع، وتمكن أحمد عبده من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني له ولفرسان مكة في الدقيقة 23، وبعد مرور 6 دقائق سجل محمد القثامي الهدف الثالث.

وأضاف أحمد عبده الهدف الثالث له والرابع لفريقه في شباك النعيرية في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة دور الـ64، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة برباعية دون رد.

وسجل أحمد عبده الهدف الرابع له والخامس لفريقه في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل محمد القثامي هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، وتمكن فريق النعيرية من تسجل هدف شرفي في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 6/1.

ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفائز من مباراة العروبة والثقبة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأمجاد من الفوز بهدف دون رد على ضمك، لينتظر الفائز من مباراة الاتفاق والدرعية، لملاقاته في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة بثلاثية مقابل هدفين على حطين، ليتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر الفريق الفائز من مباراة التعاون والعدالة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل إلى إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الكوكب بركلات الجزاء.