كأس الملك .. تاوامبا يقود #التعاون لدور الـ32

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة التعاون والعدالة، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

وحاول التعاون والعدالة هز الشباك في الشوط الأول، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 68، عن طريق الكاميروني لياندر تاوامبا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات التعاون والعدالة لتسجيل هدف جديد، لتنتهي المباراة بفوز سكري القصيم والتأهل إلى دور الـ32.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره النهضة في بريدة، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.