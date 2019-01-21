كأس الملك سلمان .. #الاتحاد يُسقط التقدم بثلاثية ويعبر لدور الثمانية

كأس الملك سلمان .. #الاتحاد يُسقط التقدم بثلاثية ويعبر لدور الثمانية

2019/01/21
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من العبور لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه العريض على حساب نادي التقدم بثلاثية دون رد.

بدأ الاتحاد المباراة ضاغطًا، حيث تمكن اللاعب عبدالله العمار من تسجيل الهدف الأول للعميد بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل نادي الاتحاد وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في اللقاء، حيث نجح اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح اللاعب روماريو دا سيلفا في إضافة الهدف الثالث للاتحاد، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم العميد بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثية وعبوره لدور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

 



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