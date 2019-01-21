كأس الملك سلمان .. #الاتحاد يُسقط التقدم بثلاثية ويعبر لدور الثمانية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من العبور لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه العريض على حساب نادي التقدم بثلاثية دون رد.

بدأ الاتحاد المباراة ضاغطًا، حيث تمكن اللاعب عبدالله العمار من تسجيل الهدف الأول للعميد بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل نادي الاتحاد وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في اللقاء، حيث نجح اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح اللاعب روماريو دا سيلفا في إضافة الهدف الثالث للاتحاد، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم العميد بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثية وعبوره لدور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 42

التقدم 0 : 3 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/lq4tBHHzvz — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 35

التقدم 0 : 2 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/HPpF6vX71G — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019

الهدف الاول لنادي الاتحاد سجله اللاعب عبدالله العمار في الدقيقة 2

التقدم 0 : 1 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Js1Um4KF2h — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019