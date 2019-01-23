كأس الملك سلمان .. #الاتفاق يُسقط القيصومة برباعية ويعبر لدور الـ8

كأس الملك سلمان .. #الاتفاق يُسقط القيصومة برباعية ويعبر لدور الـ8

2019/01/23
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

تأهل الاتفاق إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد الفوز على نادي القيصومة برباعية مقابل هدف.

تقدم نادي الاتفاق بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة عبر اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، ثم واصل الاتفاق تألقه حتى تمكن اللاعب محمد مرزوق الكويكبي من تسجيل الهدف الثاني لفارس الدهناء بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي القيصومة في تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب فؤاد سلامي بالدقيقة الخامسة والخمسين.

لم يهدأ الاتفاق وبحث عن زيادة الغلة التهديفية فكان له ما أراد عبر نجمه هزاع الهزاع والذي سجل الهدف الثالث للاتفاق بالدقيقة الحادية والستين.

واختتم اللاعب فخر الدين بن يوسف، أهداف نادي الاتفاق ليُسجل الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة الثانية والسبعين.

انتهت المباراة بفوز الاتفاق برباعية مقابل هدف، ليعبر فارس الدهناء إلى دور الثمانية.

 

 

 



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