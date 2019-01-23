كأس الملك سلمان .. #الاتفاق يُسقط القيصومة برباعية ويعبر لدور الـ8

المواطن - محمد سمعة

تأهل الاتفاق إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد الفوز على نادي القيصومة برباعية مقابل هدف.

تقدم نادي الاتفاق بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة عبر اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، ثم واصل الاتفاق تألقه حتى تمكن اللاعب محمد مرزوق الكويكبي من تسجيل الهدف الثاني لفارس الدهناء بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي القيصومة في تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب فؤاد سلامي بالدقيقة الخامسة والخمسين.

لم يهدأ الاتفاق وبحث عن زيادة الغلة التهديفية فكان له ما أراد عبر نجمه هزاع الهزاع والذي سجل الهدف الثالث للاتفاق بالدقيقة الحادية والستين.

واختتم اللاعب فخر الدين بن يوسف، أهداف نادي الاتفاق ليُسجل الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة الثانية والسبعين.

انتهت المباراة بفوز الاتفاق برباعية مقابل هدف، ليعبر فارس الدهناء إلى دور الثمانية.

الهدف الأول لنادي الاتفاق سجله اللاعب فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 10

القيصومة 0 : 1 الاتفاق #القيصومة_الاتفاق#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/4j5nW9BSsB — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019

الهدف الثاني لنادي الاتفاق سجله اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 14

القيصومة 0 : 2 الاتفاق #القيصومة_الاتفاق#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/hcufFe3lb7 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019

الهدف الأول لنادي القيصومة سجله اللاعب فؤاد السلامي في الدقيقة 55

القيصومة 1 : 2 الاتفاق #القيصومة_الاتفاق#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/YU9GonvsE2 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019

الهدف الثالث لنادي الاتفاق سجله اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة 60

القيصومة 1 : 3 الاتفاق #القيصومة_الاتفاق#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/0JxjY8gc1Z — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019

الهدف الرابع لنادي الاتفاق سجله اللاعب فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 72

القيصومة 1 : 4 الاتفاق #القيصومة_الاتفاق#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/iQHxcoSrPJ — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019