كأس الملك سلمان .. الباطن والقيصومة والجيل يعبرون لدور الـ16

انتهت مباريات اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعبور الباطن والقيصومة والجيل إلى دور ثمن النهائي.
البداية كانت مع نادي الباطن والذي تمكن من الفوز على فريق الشعلة بهدف دون رد سجله اللاعب جوناثان بينتيس في الدقيقة الثامنة والخمسين.
أما المفاجأة الكبرى فكانت إقصاء نادي الفتح من بطولة الكأس بعد خسارته أمام نادي القيصومة بثلاثية دون رد، حيث أحرز كل من ” فؤاد سلامي ويوسف شيبان ومحمد فلاح السهلي” أهداف القيصومة في المباراة.
وتمكن نادي الجيل من إقصاء نادي الحزم بعد الفوز عليه بهدف دون رد سجله اللاعب كارلوس أوليفيرا بالدقيقة الثالثة والخمسين.
وتُقام غدًا أربع مباريات في نهاية دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
الهدف الاول لنادي #القيصومة سجله اللاعب سلامي في الدقيقة 22
القيصومة 1 : 0 الفتح
#القيصومة_الفتح
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/kVfLzPAujd
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 17, 2019
الهدف الثاني لنادي #القيصومة سجله اللاعب يوسف شيبان في الدقيقة 30
القيصومة 2 : 0 الفتح
#القيصومة_الفتح
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/H3Z28LQv4O
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 17, 2019
الهدف الثالث لنادي #القيصومة سجله اللاعب محمد السهلي في الدقيقة 45+1
القيصومة 3 : 0 الفتح
#القيصومة_الفتح
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/TFmA3Hp29r
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 17, 2019
الهدف الاول لنادي #الباطن سجله اللاعب جوناثان في الدقيقة 57
الشعلة 0 : 1 الباطن
#الشعلة_الباطن
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/slk3jhmGCd
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 17, 2019
الهدف الاول لنادي #الجيل سجله اللاعب كارلوس في الدقيقة 52
الحزم 0 : 1 الجيل
#الحزم_الجيل
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/WIJBN7ZkMB
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 17, 2019