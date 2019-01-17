كأس الملك سلمان .. الباطن والقيصومة والجيل يعبرون لدور الـ16

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعبور الباطن والقيصومة والجيل إلى دور ثمن النهائي.

البداية كانت مع نادي الباطن والذي تمكن من الفوز على فريق الشعلة بهدف دون رد سجله اللاعب جوناثان بينتيس في الدقيقة الثامنة والخمسين.

أما المفاجأة الكبرى فكانت إقصاء نادي الفتح من بطولة الكأس بعد خسارته أمام نادي القيصومة بثلاثية دون رد، حيث أحرز كل من ” فؤاد سلامي ويوسف شيبان ومحمد فلاح السهلي” أهداف القيصومة في المباراة.

وتمكن نادي الجيل من إقصاء نادي الحزم بعد الفوز عليه بهدف دون رد سجله اللاعب كارلوس أوليفيرا بالدقيقة الثالثة والخمسين.

وتُقام غدًا أربع مباريات في نهاية دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.