كأس الملك سلمان .. #الهلال يتأهل بشق الأنفس بثلاثية في #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

اقتنص نادي الهلال بطاقة العبور لدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب الفوز على النادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين في دور ثمن النهائي.

فاجأ النادي الفيصلي الجميع، ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب روجيريو كوتينيو بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وظل نادي الهلال يضغط من أجل تسجيل هدف التعادل، حتى تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل هدف التعادل للزعيم بالدقيقة التاسعة عشرة.

واصل النادي الفيصلي ضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب روجيريو من زيارة شباك الهلال للمرة الثانية محرزًا الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة السابعة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، ظل نادي الهلال يصنع الفرص الهجومية، حتى تمكن اللاعب ناصر الدوسري من تسجيل الهدف الثاني لأزرق العاصمة بالدقيقة الثمانين.

وبعدها بثلاث دقائق، نجح نادي الهلال في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب جيليمن ريفاس، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت المباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.