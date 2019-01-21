كأس الملك سلمان .. #الهلال يخشى المفاجأة و#النصر هدفه الثأر و#الاتحاد مطمئن

المواطن - محمد سمعة

تنطلق اليوم الاثنين منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وسيواجه النصر، نادي الفيحاء في تمام الساعة السادسة والربع مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يسعى العالمي للفوز على الفيحاء والعبور لدور الثمانية.

النصر يتوعد الفيحاء

وستكون مباراة النصر والفيحاء ذات طابع خاص لنادي النصر، والذي يرغب في إسقاط الفيحاء بعد تعادل الناديين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو الأمر الذي كلّف النصر الابتعاد عن منافسة الهلال في المركز الأول على صدارة الدوري.

أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي التقدم والاتحاد وتنطلق في تمام السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويرغب الاتحاد في أن يسير على الطريق الصحيح والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية عن طريق إقصاء التقدم، بعد الفوز على الوشم والعبور لدور الستة عشر.

الهلال يقاتل للفوز رغم الغيابات

ويُختتم اليوم بمباراة الهلال والفيصلي والتي تنطلق في الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يبحث الهلال عن الفوز رغم إصابة سلمان الفرج وغياب عناصره الدولية المشاركة مع الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا بالإمارات.

وكان الهلال تعادل مع الفيصلي بالجولة العاشرة من بطولة الدوري بنتيجة هدف لكل فريق.