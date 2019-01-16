كأس الملك سلمان .. #الوحدة يلدغ #العروبة بهدف ويعبر لدور الـ16

كأس الملك سلمان .. #الوحدة يلدغ #العروبة بهدف ويعبر لدور الـ16

2019/01/16
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من العبور لدور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد الفوز على نادي العروبة بهدف دون رد في دور الـ32.

لم يتمكن نادي الوحدة من تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة العروبة، مع وجود محاولات هجومية قليلة من قبل العروبة.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الوحدة من هجماته، حيث تمكن اللاعب ريناتو شافيز من تسجيل الهدف الأول لفريق الوحدة بالدقيقة الثامنة والسبعين عبر ضربة رأسية متقنة.

ولم يتمكن نادي العروبة من تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز نادي الوحدة بهدف دون رد ليعبر بهذه النتيجة إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس الملك.

وكانت مباراة الوحدة والعروبة أقيمت على ملعب نادي العروبة.

 



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