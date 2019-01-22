كأس الملك سلمان .. قذيفة جوميز تهدي الجيل بطاقة العبور لدور الـ8

المواطن - محمد سمعة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل من العبور لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد الفوز على نادي أبها بهدف دون رد ضمن لقاءات الفريقين اليوم في دور ثمن النهائي.

بدأ الشوط الأول من الفريقين بوجود بعض المحاولات الهجومية حيث سعى أبها والجيل إلى تسجيل الأهداف خلال الشوط الأول من عمر المباراة ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أبها والجيل بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، استمرت النتيجة على حالها حتى انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.

وتمكن اللاعب إدفار فييرا جوميز من تسجيل هدف الصعود والفوز لنادي الجيل عبر قذيفة مُدوية من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة الـ111.

وانتهت المباراة بفوز الجيل بهدف دون رد ليصعد إلى ربع نهائي كأس الملك على حساب نادي أبها.

وكانت مباراة أبها والجيل أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.