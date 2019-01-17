كأس الملك سلمان .. 3 مواجهات نارية اليوم

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الخميس ثلاث مباريات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستُقام المباراة الأولى بين فريقي الشعلة والباطن حيث تنطلق في تمام الساعة الـ3:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الشعلة.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي القيصومة والفتح وتنطلق في تمام الساعة الـ3:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

ويُختتم اليوم بمباراة الحزم والجيل والتي تُقام في تمام الساعة الـ3:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكانت مباريات أمس، انتهت بتأهل الاتحاد لدور ثمن النهائي بعد الفوز على نادي الوشم بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتأهل الرائد بركلات الجزاء الترجيحية على حساب العين بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفاز نادي الوحدة على حساب العروبة بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز الهلال على نادي هجر بثلاثية دون رد.