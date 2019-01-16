كأس الملك سلمان .. 4 لقاءات نارية اليوم في دور الـ32

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم أربع مواجهات نارية ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستكون المواجهة الأولى بين فريقي الوشم والاتحاد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الوشم.

أما المباراة الثانية فستقام بين فريقي الرائد والعين وتنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق عصرًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي العروبة والوحدة وتبدأ في الرابعة إلا الربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي العروبة.

ويُختتم اليوم بمباراة هجر والهلال حيث تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكانت مباريات أمس انتهت بفوز الفيصلي على الخليج بثنائية مقابل هدف ليعبر إلى دور الستة عشر، وفاز التقدم على نادي أحد بنتيجة هدفين دون رد، وفاز الفيحاء على وج بنتيجة هدف دون رد، بينما اكتسح النصر نادي الأنصار بخماسية نظيفة.