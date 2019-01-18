كأس الملك سلمان .. 4 مواجهات اليوم في ختام دور الـ 32

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم أربع مباريات ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والأمجاد وتنطلق في تمام الساعة الـ3:10 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي التعاون والنهضة حيث ستبدأ في تمام الساعة الـ3:35 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيواجه النجوم فريق الأهلي في تمام السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة نادي جدة لفريق الشباب في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويذكر أن الباطن تأهل لدور ثمن النهائي عقب فوزه بالأمس على نادي الشعلة بهدف دون رد، بينما فاز القيصومة على الفتح بثلاثية نظيفة، وتأهل نادي الجيل بعد فوزه على نادي الحزم بهدف دون رد.