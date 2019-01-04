كأس الملك .. وج يلحق بـ الوشم والعروبة والعين والنجوم لدور الـ32

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي وج إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على نادي المجزل برباعية مقابل هدفين في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

تمكن نادي وج من افتتاح التسجيل عبر اللاعب ربيع الموسى في الدقيقة الثامنة والعشرين، ثم تمكن اللاعب عبدالله عواجي من تسجيل هدف التعادل لنادي المجزل بالدقيقة الخامسة والأربعين.

وظل نادي المجزل يضغط حتى تمكن اللاعب عبدالعزيز اليوسف من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة السبعين.

وقبل نهاية الشوط الثاني بخمس دقائق تمكن اللاعب نقاء ناهض من تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل لفريق وج بالدقيقة الخامسة والثمانين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الثاني كشر فريق وج عن أنيابه، حيث تمكن اللاعب سعود صلواتي من تسجيل الهدف الثالث لوج بالدقيقة الـ109، ثم أضاف اللاعب رامي المصابي الهدف الرابع لفريق وج بالدقيقة الـ121.

وفي ظهر اليوم نجح فريق الوشم في التأهل لدور الـ32 بعد الفوز على نادي السد بثنائية مقابل هدف، وفاز نادي العروبة على فريق الثقبة بثلاثية مقابل هدفين.

بينما فاز نادي العين على فريق نجران بعدف دون رد، وتأهل النجوم لدور الـ32 بعد الفوز على نادي الأخدود بنتيجة هدفين دون رد.

الهدف الاول لنادي وج سجله اللاعب ربيع الموسى في الدقيقة 28

وج 1 : 0 المجزل ⁧#وج_المجزل⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/H379F5NfD0 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الاول لنادي المجزل سجله اللاعب عبدالله العواجي في الدقيقة 45

وج 1 : 1 المجزل ⁧#وج_المجزل⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/zI75uhnnBe — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الثاني لنادي المجزل سجله اللاعب عبدالعزيز اليوسف في الدقيقة 70

وج 1 : 2 المجزل ⁧#وج_المجزل⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/8rptSabFq8 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الثاني لنادي وج سجله اللاعب نقا البقمي في الدقيقة 85

وج 2 : 2 المجزل ⁧#وج_المجزل⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/KbVzVjQJnE — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الثالث لنادي وج سجله اللاعب سعود صلواتي في الدقيقة 109

وج 3 : 2 المجزل ⁧#وج_المجزل⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/5yDJP2yDdG — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الرابع لنادي وج سجله اللاعب رامي المصعبي في الدقيقة 120

وج 4 : 2 المجزل ⁧#وج_المجزل⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/n9xPaZwnUI — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019