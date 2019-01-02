كأس خادم الحرمين الشريفين .. الفيصلي يتخطى عفيف بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الفيصلي وعفيف، التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز عنابي سدير بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الفيصلي وعفيف في كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل سريع، وتمكن النيجيري جوزيف أكبالا من فض اشتباك التعادل السلبي برأسية مميزة في الدقيقة الخامسة.

وأضاف الفيصلي الهدف الثاني في الدقيقة 19 عن طريق سلطان مندش، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليستمر تقدم عنابي سدير بهدف نظيف في لقاء كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق عفيف.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الضغط، بحثًا عن هدف جديد، ونجح دييغو كالديرون في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول من مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم عنابي سدير بهدفين نظيفين.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تعزيز تقدمهم في الشوط الثاني، إلا أنها لم تتسم بالخطورة، لتنتهي المباراة بهزيمة عفيف بثنائية، ليتجنب عنابي سدير مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين ويتأهل إلى منافسات دور الـ32.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الفائز من مباراة الخليج والمزاحمية، ليُلاقيه في منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام المقبلة.

الهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب جوزيف أكبالا في الدقيقة 5

الفيصلي 1 : 0 عفيف#الفيصلي_عفيف #دوري_بلس pic.twitter.com/DETmCPOZ9e — دوري بلس (@dawriplusksa) January 2, 2019

الهدف الثاني لنادي #الفيصلي سجله اللاعب دييقو كالديرون في الدقيقة 27

الفيصلي 2 : 0 عفيف#الفيصلي_عفيف #دوري_بلس pic.twitter.com/AvoIpU5JDR — دوري بلس (@dawriplusksa) January 2, 2019