كأس خادم الحرمين .. الفتح والحزم وهجر يقطعون تذكرة العبور لدور الـ32

المواطن - محمد سمعة

عبر نادي الفتح إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد فوزه على فريق العربي بثنائية مقابل هدف.

بدأ نادي الفتح المباراة ضاغطًا وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول حيث تمكن اللاعب حمد سعود الجهيم من افتتاح النتيجة للنموذجي بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل الفتح ضغطه الهجومي حيث نجح اللاعب خليل بانجورا في تسجيل الهدف الثاني للفتح بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وقلص نادي العربي الفارق وسجل الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب عبدالله حمد الحويل بالدقيقة الثانية والخمسين.

وفي مباراة أخرى تمكن نادي الحزم من الصعود لدور الـ32 بعد فوزه على فريق الخلود بهدف دون رد.

وسجل اللاعب لويز فيليبي مورالها الهدف الوحيد لفريق حزم الصمود بالدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

أما نادي هجر فصعد لدور الـ32 بعد فوزه على فريق الحائط بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسن زكريا الصولان في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة.