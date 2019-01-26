كأس زايد .. النجم الساحلي يضع قدمًا في نصف النهائي بثنائية في الرجاء

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، في الفوز على نادي الرجاء البيضاوي المغربي بثنائية دون رد، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

لم يشهد الشوط الأول أي أهداف من قبل الفريقين، حيث كان اللاعب موزعًا بينهما في منطقة وسط الملعب، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بينهما.

وفي الشوط الثاني، عاد النجم الساحلي من بعيد وواصل ضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب إيهاب المساكني من تسجيل الهدف الأول لنادي النجم الساحلي بالدقيقة السابعة والخمسين مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاع نادي الرجاء البيضاوي.

وحاول نادي الرجاء تحسين النتيجة وتسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي النجم الساحلي.

تمكن نادي النجم ببراعة شديدة من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة عبر اللاعب فراس بالعربي في الدقيقة التسعين، ليحقق النجم الساحلي فوزًا غاليًا في المغرب، يضع به قدمًا في نصف نهائي البطولة العربية.

وكانت مباراة اليوم بين الرجاء البيضاوي ونادي النجم الساحلي أقيمت على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في مدينة الدار البيضاء المغربية.

بتسديدة صاروخية متقنة..

محمد فراس يضيف الهدف الثاني للنجم الساحلي..#الرجاء_البيضاوي_النجم_الساحلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/AZ7A2j3dm0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2019