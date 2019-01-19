كأس ملك إسبانيا .. صدام قوي بين برشلونة وإشبيلية والريال يُصارع جيرونا

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دور ربع النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا عن مباريات نارية ومثيرة لناديي برشلونة وريال مدريد.

مباريات دور الثمانية

وجاءت القرعة كالتالي:

1. برشلونة وإشبيلية.

2. فالنسيا وخيتافي.

3. ريال بيتيس وإسبانيول.

4. ريال مدريد وجيرونا.

مواعيد مباريات الذهاب والإياب

وستبدأ مباريات الذهاب في دور ربع النهائي بداية من يوم 22 يناير، حيث يواجه خيتافي نادي فالنسيا.

بينما يحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية يوم 23 يناير، وسيستضيف نادي ريال مدريد فريق جيرونا يوم 24 يناير على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وسيحل ريال بيتيس ضيفًا على إسبانيول يوم 24 يناير كذلك.

وستُقام مواجهات الإياب في دور ربع النهائي أيام 29 و 30 و 31 يناير.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض احتجاج نادي ليفانتي والذي طالب فيه بإقصاء برشلونة من الكأس لإشراك لاعب بطريقة غير قانونية في لقاء ذهاب دور الـ16 بين برشلونة وليفانتي بالكأس، ليؤكد الاتحاد الإسباني صحة تأهل برشلونة لدور الثمانية.