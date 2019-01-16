كأس_آسيا .. السلبية تُخيم على مباراة إيران ضد العراق

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة إيران ضد العراق، التي أُقيمت على إستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأت مباراة إيران ضد العراق اليوم بسيطرة كبيرة من لاعبي المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، وأهدر العديد من الفرص الخطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وسيطر أسود الرافدين على أحداث الشوط الثاني من مباراة إيران ضد العراق اليوم، وأضاع لاعبوه فرصًا مؤثرة، وسط تألق كبير من حارس المنتخب الإيراني علي رضا الذي حافظ على نظافة شباكه.

وضغط لاعبو أسود الرافدين بقوة في الدقائق الأخيرة بحثًا عن تسجيل هدف، وخطف الثلاث نقاط، إلا أن تألق الدفاع وحارس المرمى أحبط محاولاتهم، لتنتهي مباراة إيران ضد العراق بالتعادل.

وبعد مباراة إيران ضد العراق اليوم، حافظ المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم على صدارة مجموعته في كأس آسيا 2019 برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن أسود الرافدين صاحب المركز الثاني، وتأهلا سويًّا إلى دور الـ16.