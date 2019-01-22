كأس_آسيا .. العراق يسعى لتجاوز أزمة الأدوار الإقصائية

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد آل نهيان، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة العراق ضد قطر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2019.

وتأهل منتخب العراق لكرة القدم إلى منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن إيران، ويطمح أسود الرافدين لاستعادة اللقب القاري.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب العراق لكرة القدم يُعاني في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس آسيا.

وأضافت: “لم يفز منتخب العراق في مباراة إقصائية في كأس آسيا منذ حصده اللقب في عام 2007، لكنه نجح في تجاوز إيران بركلات الترجيح خلال منافسات ربع نهائي 2015 بعد التعادل في الوقت الأصلي”.