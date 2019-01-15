كأس_آسيا .. رقم تاريخي في انتظار منتخب الأردن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة منتخب الأردن لكرة القدم ونظيره فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب الأردن لكرة القدم اقترب من تحقيق رقم تاريخي في بطولة كأس آسيا، في حالة تجنب الخسارة اليوم.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على “تويتر”، إذا تجنب منتخب الأردن لكرة القدم الخسارة في مباراة فلسطين اليوم؛ فسيتأهل من مجموعته متصدرًا للمرة الأولى خلال مشاركاته الأربع الماضية في كأس آسيا، ووصفت النشامى بـ”المتجدد”.

وخطف منتخب الأردن لكرة القدم الأنظار إليه خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا، حيث افتتح مشواره بالفوز على أستراليا حامل اللقب بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على سوريا بهدفين دون رد.

وضمن منتخب الأردن لكرة القدم التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، ولكنه يأمل تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على فلسطين، في بداية رحلة بحثه عن التتويج باللقب القاري.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب فلسطين لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الأردن اليوم، حيث يملك نقطة واحدة في بطولة كأس آسيا 2019، من التعادل السلبي أمام سوريا، والخسارة بهدفين نظيفين ضد أستراليا.