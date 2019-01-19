كأس_آسيا .. عادة الأخضر المفضلة تصطدم بقوة #اليابان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، التي ستُقام على استاد الشارقة، يوم الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة اليابان بهدف الفوز؛ وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019، واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوصول إلى نهائي كأس آسيا في كل مرة تجاوز فيها دور المجموعات في البطولة القارية، ما يُعد فألًا حسنًا لجماهير الأخضر التي تحلم بالعودة إلى منصات التتويج.

وتوج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلقب كأس آسيا 3 مرات، أعوام 1984، 1988 و1996، واكتفى بالوصافة في أعوام 1992، 2000 و2007.

على الجانب الآخر، حقق منتخب اليابان انطلاقة مميزة في بطولة كأس آسيا 2019، حيث حصد العلامة الكاملة بالفوز قرغيزستان، تركمانستان وعمان، ويسعى الساموراي لمواصلة مشواره؛ والمنافسة على اللقب.

وتمكن منتخب اليابان الأول لكرة القدم من الوصول إلى منافسات الدور ربع النهائي على الأقل خلال مشاركته في آخر 7 نسخ من البطولة القارية، وذلك وفقًا لحساب كأس آسيا 2019 الرسمي على “تويتر”.