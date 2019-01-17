كأس_آسيا .. موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، ليواجه اليابان.

ومن المُقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، يوم الاثنين المقبل، في الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة، على ملعب نادي الشارقة.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفوز على نظيره الياباني، والتأهل إلى منافسات دور الـ8، للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019 الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

وحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، من الفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد، وبهدفين نظيفين على لبنان، والخسارة أمام قطر اليوم.

فيما تأهل المنتخب الياباني إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، بعد احتلاله صدارة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، من الفوز على تركمانستان، عمان وأوزبكستان.