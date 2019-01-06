كأس_آسيا .. 15 لاعبًا يستعدون للظهور الأول مع الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات بطولة كأس آسيا 2019، أول ظهور في المسابقة القارية لـ15 لاعبًا من صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويُشارك في بطولة كأس آسيا 2019 للمرة الأولى، ثنائي حراسة مرمى الأخضر، محمد العويس ومحمد اليامي، بجانب لاعبي الدفاع؛ حمدان الشمراني، عبدالإله العمري، محمد البريك، محمد آل فتيل، وعلي آل بليهي.

وفي خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يستعد أكثر من لاعب للمشاركة في بطولة كأس آسيا للمرة الأولى، وهم؛ عبدالله الخيبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف.

ويتواجد المهاجم محمد الصيعري في قائمة الأخضر الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، فيما سبق وانضم فهد المولد لقائمة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا 2015، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات لبنان، قطر وكوريا الشمالية.

ويبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عن لقبه الرابع في بطولة كأس آسيا.