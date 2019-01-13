كأس_آسيا 2019 .. اليابان تسقط عمان بهدف وتتأهل لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة عمان واليابان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الياباني بهدف دون رد، ليضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16.

وبدأت مباراة عمان واليابان بضغط كبير من لاعبي المنتخب الياباني بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد جينكي هاراجوتشي أن يهز الشباك في الدقيقة الثانية، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

واستمر ضغط المنتخب الياباني وسط دفاع قوي من لاعبي عمان، واحتسب الحكم ركلة جزاء لليابان في الدقيقة 28 وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين، ليُسددها هاراجوتشي في الشباك العمانية بنجاح.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة عمان واليابان طالب لاعبو المنتخب العماني بالحصول على ركلة جزاء، لاصطدام تسديدة صلاح اليحيائي بيد يوتو ناجاتومو، إلا أن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وحاول المنتخب العماني تعديل النتيجة في الشوط الثاني، وسط دفاع قوي من منتخب اليابان، الذي حاول استغلال سرعة لاعبيه لتعزيز تقدمه، إلا أنه لم ينجح، لتنتهي المباراة بفوز اليابان بهدف نظيف.