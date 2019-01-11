#كأس_آسيا2019 .. الصين تتأهل لدور الـ16 بثلاثية في الفلبين
ضمن منافسات الجولة الثانية

#كأس_آسيا2019 .. الصين تتأهل لدور الـ16 بثلاثية في الفلبين

2019/01/11
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الصين والفلبين، التي أُقيمت على إستاد محمد بن راشد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، بفوز التنين الصيني بثلاثية دون رد.

ونجح وو لي في فض اشتباك التعادل السلبي، وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من مباراة الصين والفلبين في ثاني جولات كأس آسيا 2019، بتقدم التنين الصيني بهدف نظيف.

وواصل التنين الصيني ضغطه في الشوط الثاني، وتمكن وو لي من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 66، قبل أن يُضيف يو داباو الهدف الثالث في الدقيقة 80 من رأسية مميزة.

وضمن المنتخب الصيني الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط من الفوز على قيرغيزستان والفلبين.



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