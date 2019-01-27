كاتب صحفي: رواتب المعلمين متأخرة 21 يوماً وهذا الدليل

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الصحفي فواز عزيز أن رواتب المعلمين تأخرت 21 يوماً، وذلك باعتراف وزارة التعليم على لسان المتحدث الرسمي لها مبارك العصيمي.

وقال فواز عزيز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، اعتراف رسمي من وزارة التعليم بأن الرواتب تُحسب بالتاريخ الهجري وليس الميلادي.. ! وبناء على ذلك فرواتب المعلمين والمعلمات متأخرة 21 يوماً، حيث نالت تغريدة المتحدث في 53 دقيقة 2250 رداً.

وكانت حسابات الموظفين في الدولة قد استقبلت اليوم الأحد العلاوة السنوية ضمن راتب الشهر الجاري، إلا أن موظفي العديد من الجهات ومنهم وزارة التعليم، فوجئوا بإعادة العلاوة لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي بسبب أن الرواتب لا زالت بالتاريخ الهجري بينما تاريخ الصرف بالميلادي.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للتعليم مبارك العصيمي أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي أن “احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.