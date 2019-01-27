كارلوس إدواردو .. الهداف التاريخي لأجانب #الهلال

المواطن - مروة نبيل

نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في تسجيل هدفين خلال مباراة الهلال والفيحاء المُقامة الآن، ليُحقق رقمًا استثنائيًّا مع الزعيم.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الآن مع الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة لتقدم الزعيم برباعية، هدفين للنجم كارلوس إدواردو ومثلهما للاعب سوريانو.

وسجل كارلوس إدواردو 61 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ليُصبح الهداف التاريخي لأجانب الزعيم في جميع المسابقات.

وجاءت أهداف كارلوس إدواردو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كالتالي؛ 39 هدفًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، 4 أهداف في كأس الملك، و3 أهداف في كأس ولي العهد.

كما نجح كارلوس إدواردو في تسجيل 11 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس آسيا، وهدفين في كأس السوبر، بالإضافة إلى هدفين في البطولة العربية.

وأحرز كارلوس إدواردو 24 هدفًا مع الهلال موسم 2015/ 2016، وفي الموسم التالي سجل 17 هدفًا، واكتفى بتسجيل 9 أهداف في موسم 2017/ 2018، وتمكن من هز الشباك 11 مرة هذا الموسم.

وهز كارلوس إدواردو شباك 24 فريقًا، ويُعد الاتحاد والأهلي الأكثر استقبالًا للأهداف من النجم البرازيلي برصيد 5 أهداف، وبفارق هدف عن أندية النصر، الشباب، الوحدة، التعاون والرائد.

وحقق كارلوس إدواردو 6 بطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وهي الدوري السعودي للمحترفين مرتين، ومثلهما كأس السوبر السعودي، وكأس الملك مرة واحدة، ولقب واحد لكأس ولي العهد.