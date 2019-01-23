كازاخستان تقدم خدمة جديدة للسیاح السعودیین

كازاخستان تقدم خدمة جديدة للسیاح السعودیین

2019/01/24
الساعة 1:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1730
0
طباعة
المواطن - الرياض

أتاح النظام الجديد للتأشيرات الإلكترونية في كازاخستان، الذي تم إطلاقه بداية يناير الجاري، تأشيرات الدخول الإلكترونية “السياحة” لمواطني المملكة وعدد من الدول الأخرى دون الحاجة لمراجعة السفارة أو القنصلية في الخارج.

وأوضحت السلطات الكازاخية أن التأشيرات الإلكترونية تصدر لسفرة واحدة فقط بناء على دعوة يتم تجھيزھا عبر مكتب شرطة الھجرة في الكازاخية، مؤكدة أن نظام التأشيرات السابق يعمل بشكل متوازٍ مع النظام الإلكتروني.

كما أشارت السلطات إلى أن الحاصل على التأشيرة الإلكترونية يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي أستانا وألماتي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم