كازاخستان تقدم خدمة جديدة للسیاح السعودیین

المواطن - الرياض

أتاح النظام الجديد للتأشيرات الإلكترونية في كازاخستان، الذي تم إطلاقه بداية يناير الجاري، تأشيرات الدخول الإلكترونية “السياحة” لمواطني المملكة وعدد من الدول الأخرى دون الحاجة لمراجعة السفارة أو القنصلية في الخارج.

وأوضحت السلطات الكازاخية أن التأشيرات الإلكترونية تصدر لسفرة واحدة فقط بناء على دعوة يتم تجھيزھا عبر مكتب شرطة الھجرة في الكازاخية، مؤكدة أن نظام التأشيرات السابق يعمل بشكل متوازٍ مع النظام الإلكتروني.

كما أشارت السلطات إلى أن الحاصل على التأشيرة الإلكترونية يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي أستانا وألماتي.