كاميرات وغرفة مراقبة لرصد المخالفات الصحية بحلقة الكعكية في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

خصصت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية مكتباً إشرافياً مزوداً بكاميرات مراقبة، وذلك لمتابعة ومراقبة سوق الخضراوات والورقيات المركزي ‫بالكعكية، للتأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين، ولاستقبال الملاحظات والشكاوى التي تخص المنشأة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي أنه تم توفير غرفة رقابة ذاتية مجهزة بكاميرات لرصد المخالفات التشغيلية والمخالفات الخاصة بالصحة العامة على جميع الصالات بحلقة الخضراوات والفواكه والبصل، وتنطلق الفكرة لسهولة متابعة المباسط ورفع مستوى النظافة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية داخل مجال الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي.