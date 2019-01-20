كان يستمتع بالحلويات.. وفاة أكبر معمر في العالم بدون مشاكل صحية

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توفي أكبر معمر في العالم، بمنزله في شمال اليابان، عن عمر ناهز 113 عامًا، حيث أعلنت عائلة ماسازو نوناكا أنه توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بينما كان نائمًا في منزله في أشورو في جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.

وأعلن طبيب العائلة وفاته نتيجة أسباب طبيعية، حسب ما أكدت حفيدته يوكو نوناكا بعدما لاحظت شقيقتها الكبرى أن جدها لا يتنفس أثناء نومه.

ونقلت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية قولها: “لم يكن لديه أي مشكلة صحية.. لقد ذهب بسلام، وهذا على الأقل عزاؤنا”.

يذكر أن نوناكا، الذي كان يستمتع بتناول الحلويات، ولد في 25 يوليو 1905، وترعرع في عائلة كبيرة.

واعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ماسازو نوناكا، في إبريل الماضي، أكبر شخص معمر في العالم، عن عمر 112 عامًا و259 يومًا.