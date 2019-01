كايلي جينر تنتقم من بيضة أزاحتها عن عرش انستجرام بطريقتها الخاصة!

المواطن - متابعة

من المعروف أن كايلي جينر رائدة أعمال، وأسست مجموعة كايلي لمستحضرات التجميل، كما كانت نجمة في برنامج Keeping up with the Kardashians، وحظيت إحدى صورها على انستجرام بأكثر عدد من علامات الإعجاب عبر التاريخ، ولكن بالنسبة إلى المعلومة الأخيرة فلم تعد تنطبق على كايلي جينر بعد أن سبقها إلى ذلك حساب على انستجرام عليه صورة واحدة فقط “بيضة”!

والحساب الذي يحمل عنوان world_record_egg، يتابعه نحو 2.7 مليون شخص ونشر صورة لبيضة بنية اللون كتب تعليقا عليها: “هيا نكسر الرقم القياسي معا ونحقق لقب أكثر الصور إعجابًا على انستغرام، لنكسر بذلك الرقم القياسي الذي تحمله كايلي جينر (18 مليون إعجاب).

وردت كايلي جينر على البيضة بانتقام طريف لتنشر فيديو لها وهي تكسر “بيضة” وتطهوها على الأسفلت!

كايلي جينر لدت في كالاباساس، بلوس أنجليس، في كاليفورنيا وهي الابنة الثانية من وليام بروس جينر وكريستين وماري جينر ومن مواليد 10 أغسطس 1997 ولديها شقيقة أكبر سنًا، كيندال من مواليد 1995، وثلاث أخوات غير شقيقات من زوج والدتها السابق وهن: كورتني كارداشيان وكيم كردشيان وكلوي كارداشيان وأخ غير شقيق روبرت آرثر.

وفي عمر المراهقة بدأت كايلي جينر بعرض الأزياء وظهرت في العديد من الإعلانات التجارية، وكذلك في الفيديوهات الموسيقية مع نجوم الموسيقى المعروفين، وأطلقت أيضًا الخط الخاص بإنتاج أحمر الشفاه Kylie Lip Kit، وكذلك خط إنتاج وصلات تطويل الشعر Kylie Hair Kouture.

كايلي جينر معروفةٌ بمشاركتها بمختلف الأعمال الخيرية، وأصبحت مؤخرًا واحدةً من المشاهير العشرة الأكثر متابعةً على الإنستغرام. وقد أثبتت شخصيتها في البرنامج التلفزيوني الواقعي Life of Kylie الذي عُرض لأول مرة على قناة !E.