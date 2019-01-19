كحيلان_الوفاء .. #النصر بعقله وقلبه رغم ابتعاده عن المشهد

المواطن - محمد سمعه

قابل جمهور النصر، تغريدات الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق والذي تحدث فيها عن أوضاع العالمي بالفترة الحالية بترحيب وإعجاب شديد.

وكانت جماهير النصر دشنت وسمًا عبر تويتر بعنوان ” #كحيلان_الوفاء ” وذلك بعد تغريدات فيصل بن تركي والتي طالبت بالهدوء ومساندة النصر لتخطي الأزمة والتي يمر بها حاليًا.

وبعد حدوث أزمة خالد الغامدي وتعليق الأسطورة ماجد عبدالله حول الأمر، قال فيصل بن تركي: الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر، ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبون لهذا الكيان العالمي، العالمي منافس قوي على البطولات فالهدوء مطلوب والتراشق الإعلامي الحالي لن يُفيد النادي.

واحتفت أراء نصراوية بعودة الأمير فيصل بن تركي للتعليق على نادي النصر من جديد بعد غيابه عن المشهد الرياضي عقب استقالته من رئاسة العالمي.

وركزت الفئة الأكبر على أن الأمير فيصل بن تركي أثبت بكل جدارة حبه وعشقه لنادي النصر، رغم ابتعاده عن المشهد الرياضي.

وقال حساب يحمل اسم شهد: احب هالانسان احبه، بينما قال الإعلامي عبدالله الفقير: غادر المشهد ولايزال يصعد القمة، يعزف أوتار الحب ويسمو بالكلمة .. كحيلان الوفاء مجموعة من العطاء وعاشق متيم في النصر لايعرف الجفاء.

وكان ماجد عبدالله نجم النصر الأسبق أبدى استيائه من طريقة التعامل السيئة على حد قوله من أحمد البريكي المدير التنفيذي للنصر ضد اللاعب خالد الغامدي.