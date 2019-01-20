كراني: الدفء يسود المملكة حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

توقّع خبیر الأرصاد الجوية حسن كراني، دخول معظم مناطق المملكة في حالة من الدفء بداية من اليوم وحتى نهاية شهر يناير الجاري؛ نتیجة انسحاب الموجة الهوائیة الباردة.

وقال كراني إن الموجة الهوائیة الباردة التي شهدتها المملكة منذ يوم الأربعاء الماضي وغطت الأجواء الشمالیة والشرقیة والوسطى والغربیة والجنوبیة حتى الرياض، بدأت في

الرحیل منذ فجر أمس.

وأضاف أن تلك الموجة بدأ رحیلها عن أجواء الغربیة ومن ثم الشمالیة الغربیة كلما كان الاتجاه شرقاً، ويستمر الرحیل عن القطاع الشمالي عدا كتلة هوائیة ستكون عبارة عن مد وجزر على الأطراف الشمالیة تحديداً، مشیراً إلى أن الموجة الباردة سترحل عن المنطقتین الوسطى والشرقیة يوم غد الاثنین.

ولفت إلى أنه سیسود الدفء بعد ذلك معظم المناطق الشمالیة والغربیة والوسطى والشرقیة والمناطق الجنوبیة الغربیة حتى الرياض، مبیناً أن تلك الحالة ستستمر حتى نهاية يناير.