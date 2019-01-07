كراني: تدفق للهواء البارد مع نشاط للرياح على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني استمرار تدفق الهواء البارد على المنطقة الشمالية الغربية يصحبه رياح نشطة وانعدام للرؤية ويتعمّق يوم غد للوسطى.

وقال كراني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: يستمر تدفق الهواء البارد على الشمالية الغربية ويغطي أجواء الشمال مع نهاية اليوم بصحبة انخفاض حراري، ونشاط للرياح، واحتمالية شبه انعدام للرؤية، يبدأ بالتعمّق فجر الغد على الوسطى، الشرقية، الغربية، مع نشاط للرياح وشبه انعدام للرؤية، مع ضباب وصقيع فجر الغد بالشمال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية؛ تمتد إلى منطقة الرياض، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق شمال المملكة.