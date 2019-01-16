كراني يكشف تحركات الزائر القطبي حتى يوم غدٍ

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني تحرك الموجة شديدة البرودة من شرق المتوسط لتغطي منطقة تبوك، والحدود الشمالية، والجوف.

وأوضح كراني أن الموجة ستغطي أيضًا كافة الشمال، والأطراف الشمالية للشرقية، والوسطى، والغربية مع انخفاض حراري حاد ونشاط للرياح يوم غد الخميس، وتستمر في تعمقها مع نهاية الجمعة حتى الأجواء الجنوبية.

ولفت كراني إلى أن تكون الضباب، الصقيع واردان على الشمال.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تأثر مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) خلال النهار برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة فيما تهطل أمطار وتساقط لثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) والقريات، طريف وعرعر يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.