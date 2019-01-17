كراني يوضح مسار الموجة القطبية في المملكة.. وهذا تأثيرها

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني أن الموجة الهوائية القطبية غطت أجواء الشمال وتعمقت بشكل ملموس حتى جنوب المنطقة الوسطى.

وأوضح كراني أن الموجة القطبية ستؤدي إلى انخفاض حراري ملموس ونشاط للرياح، مضيفًا أن انعدام وشبه انعدام الرؤية واردان، مع ضباب وصقيع في ساعات الليل المتأخرة من فجر يوم غدٍ على الشمال.

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران.

كما توقعت الأرصاد الجوية انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.