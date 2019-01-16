كريستيانو رونالدو .. يتلألأ في ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

كعادته في المواجهات الكبرى، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في خطف الأضواء إليه خلال مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وجذب كريستيانو رونالدو الأنظار إليه منذ نزوله إلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة لبدء فترة الإحماء، حيث اقتحم مشجع المستطيل الأخضر؛ لرغبته في احتضان النجم البرتغالي والتقاط الصور التذكارية معه.

ورغم نهاية الشوط الأول من مباراة كأس السوبر الإيطالي بالتعادل السلبي، إلا أن كريستيانو رونالدو كان أبرز لاعبي يوفنتوس وميلان في ملعب الجوهرة المشعة، وشكل خطورة على الروسونيري، وكاد أن يهز شباكه بكرة مقصية رائعة.

ولم ينتظر كريستيانو رونالدو كثيرًا لهز الشباك في الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وميلان، حيث استغل كرة عرضية من ميراليم بيانيتش من خارج منطقة الجزاء، ليلعبها برأسه بشكل مميز ويهز الشباك في ملعب الجوهرة المشعة.

وبعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإيطالي في ملعب الجوهرة المشعة للمرة الأولى في تاريخه، حقق كريستيانو رونالدو إنجازًا فريدًا، بعدما نجح في الحصول على بطولة السوبر في 4 دول مختلفة.

وحقق كريستيانو رونالدو لقب السوبر في كل بلد لعب بها، حيث بدأ مسيرته مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ونال معه اللقب عام 2002، وتوج بالدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2007.

وحصد كريستيانو رونالدو كأس السوبر مرتين مع ريال مدريد الإسباني عامي 2013 و2017، قبل أن يتوج بلقب السوبر الإيطالي مع يوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة، ويُضيفه إلى خزائنه.