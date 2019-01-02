كسرت قدمها أثناء ضربها لجارها فحكمت لها المحكمة بـ 400 ريال

ارشيفية

المواطن - متابعة

قضت محكمة سودانية بإلزام رجل بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه سوداني أي ما يوازي 400 ريال تقريبا لجارته بسبب كسر قدمها حينما كانت تلاحقه للثأر منه بعدما ضربها.

وحكمت المحكمة بحبس المواطن السوادني ثلاث سنوات ونصف السنة، لإدانته بضرب جارته، محدثًا لها إصابات بالغة، كما قضت بتغريمه بالمبلغ السابق وحبسه في حال عدم الدفع 6 أشهر.

وذكرت الجارة في بلاغ للشرطة، أن المتهم تعدى عليها ودخل منزلها، وعندما طلبت منه الخروج رفض ذلك ودار نقاش بينهما، تطور إلى الاعتداء عليها وإصابتها بجرح في فمها، إضافة إلى كسر قدمها. وتم إلقاء القبض على المتهم، الذي أقر بفعلته، مبررا اقتحام منزل جارته واعتدائه عليها، بأنه سمع صوت طفلها وهو يبكي.